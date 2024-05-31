В Улан-Удэ почти на месяц перекроют центральную улицу

Из-за этого изменится схема движения на двух маршрутах
В ближайший вторник, 4 июня, в столице Бурятии перекроют улицу Свободы. Причина тому – аварийно-восстановительные работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.
Движение транспорта до 30-го числа ограничат на участке от Куйбышева до Банзарова. Из-за этого изменится схема движения автобусов № 3 и 3А. Они будут следовать по улицам Кирова, Шмидта и Банзарова и далее – по утверждённым схемам, а в обратном направлении – без изменений, сообщили в комитете по транспорту.
Автомобилистов призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка.
Указ был подписан 29 мая
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Из-за этого изменится схема движения на двух маршрутах
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