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У ангарчанина изъяли 42 поддельные пятитысячные купюры с одинаковым номером

У ангарчанина изъяли 42 поддельные пятитысячные купюры с одинаковым номером
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Фальшивой купюрой мужчина расплатился в магазине

В Ангарске полицейские задержали фальшивомонетчика с целой пачкой поддельных пятитысячных купюр с одним и тем же серийным номером.

- В одном из магазинов Ангарска продавцы в ходе инвентаризации в кассе обнаружили купюру номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки, о чём сообщили в полицию. Сразу же определить того, кто расплатился фальшивыми деньгами, не удалось, - рассказали пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на того самого мужчину, который оплатил покупкой фальшивой банкнотой. Оперативники задержали 32-летнего мужчину, когда он попытался расплатиться подозрительной купюрой с таксистом.

В ходе обыска у подозреваемого в квартире изъяли ещё 42 подделки, номиналом 5000 тысяч рублей каждая.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемого арестовали на два месяца. Полицейским ещё предстоит выяснить, как были изготовлены ненастоящие купюры.
фальшивые деньги

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