30 мая

29 мая

Популярное

В Бурятии перевернулась «Тойота Хайлюкс Сурф»

В Бурятии перевернулась «Тойота Хайлюкс Сурф»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя госпитализировали

Накануне, 29 мая, в Заиграевском районе Бурятии перевернулся автомобиль «Тойота Хайлюкс Сурф».

- Утром 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ под автомобиль попал мужчина, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку
В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку
Происшествия, 30.05.2024
Неизвестные изрисовали её надписями
В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми
В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми
Происшествия, 30.05.2024
В результате нападения пострадал один из пассажиров
В Бурятии фура улетела в кювет
В Бурятии фура улетела в кювет
Происшествия, 30.05.2024
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс 
В Бурятии человек заразился лептоспирозом от коров
В Бурятии человек заразился лептоспирозом от коров
Происшествия, 30.05.2024
Владелец больных животных не даёт их лечить

В Бурятии утонула 15-летняя девушка
В Бурятии утонула 15-летняя девушка
Происшествия, 30.05.2024
Происшествие случилось на реке Баргузин 
В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация
В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация
Происшествия, 29.05.2024
Из-за этого на региональной трассе ограничили движение транспорта
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, 29.05.2024
К пожару привело короткое замыкание
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Происшествия, 29.05.2024
Женщина не была привита против клещевого энцефалита
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Происшествия, 29.05.2024
Это уже третье такое ДТП за короткое время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^