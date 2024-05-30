Водителя госпитализировали
Накануне, 29 мая, в Заиграевском районе Бурятии перевернулся автомобиль «Тойота Хайлюкс Сурф».
- Утром 46-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс Сурф», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ под автомобиль попал мужчина, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора.
В Бурятии перевернулась «Тойота Хайлюкс Сурф»
Происшествия, Фото:
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