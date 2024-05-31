Личность погибшего пока неизвестна
Сегодня ночью в Иволгинском районе Бурятии насмерть сбили пешехода.
- 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Серена», следуя со стороны села Вознесеновка в направлении села Нур-Селение, совершил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. Это мужчина азиатской внешности, на вид 40-45 лет. Из примет: короткая стрижка и борода.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 26 мая, в Заиграевском районе: в посёлке Челутай погиб водитель сгоревшего автомобиля «Тойота Марк 2 Куалис».
Ночью 26 мая в Мухоршибирском районе в перевернувшейся легковушке погибла 17-летняя девушка, сидевшая на коленях молодого человека. На парня, управлявшего авто, несмотря на отсутствие водительских прав, возбудили уголовное дело.
В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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