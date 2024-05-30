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В Бурятии утонул 15-летний парень

В Бурятии утонул 15-летний парень
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он погиб при переправе через реку

Ещё одно трагическое происшествие на воде произошло в Бурятии. В Окинском районе утонул 15-летний юноша.

Он погиб в 150 километрах от села Орлик при переправе через реку Урик, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне, 29 мая, в Курумканском районе утонула 16-летняя девушка. Она погибла в реке Баргузин.

- По предварительным данным, несколько подростков находились на берегу водоёма в 1,5 км от села Курумкан. 16-летняя девушка зашла в воду, оступилась, в результате чего её унесло течением реки, - рассказали в прокуратуре.

Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. Ход и результаты процессуальных проверок по данным фактам находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства об обеспечении безопасности пребывания граждан на водных объектах. 
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