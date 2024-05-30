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В Улан-Удэ мотоциклисты соревновались в кантри-кроссе

В Улан-Удэ мотоциклисты соревновались в кантри-кроссе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике набирает обороты гоночный мотосезон

В прошлые выходные в Бурятии прошёл первый этап чемпионата республики по кантри-кроссу. Мотосоревнования провели на новой локации в районе Верхней Берёзовки у горы Орлиная. Участие приняли несколько десятков спортсменов из разных районов Бурятии.

В этот раз соревновались на лучшее время прохождения трассы с ограниченным количеством кругов.

Как сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ, призёрами этапа стали:

Класс «Открытый» (любители 18+)
1 место - Юревич Руслан, г. Улан-Удэ, ст. №7;
2 место - Громов Сергей, г. Улан-Удэ, ст. №13;
3 место - Леонов Даниил, г. Улан-Удэ, ст. №14.

Класс «450 куб. см» (профессионалы 18+)
1 место - Полуянов Игорь, г. Улан-Удэ, ст. №57;
2 место - Бушанов Станислав, г. Улан-Удэ, ст. №31;
3 место - Ившин Роман, г. Улан-Удэ, ст. №40.

Класс «Девушки» (18+)
1 место - Кулиева Наталья, Улан-Удэ, ст. №1;
2 место - Шабаева Светлана, Улан-Удэ, ст. №5;

Также в федерации добавили, что большая часть мотомероприятий в регионе состоится в первой половине июля.

Бурятия мотоспорт

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