В Улан-Удэ мотоциклисты соревновались в кантри-кроссе

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике набирает обороты гоночный мотосезон



В прошлые выходные в Бурятии прошёл первый этап чемпионата республики по кантри-кроссу. Мотосоревнования провели на новой локации в районе Верхней Берёзовки у горы Орлиная. Участие приняли несколько десятков спортсменов из разных районов Бурятии.



В этот раз соревновались на лучшее время прохождения трассы с ограниченным количеством кругов.



Как сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ, призёрами этапа стали:



Класс «Открытый» (любители 18+)

1 место - Юревич Руслан, г. Улан-Удэ, ст. №7;

2 место - Громов Сергей, г. Улан-Удэ, ст. №13;

3 место - Леонов Даниил, г. Улан-Удэ, ст. №14.



Класс «450 куб. см» (профессионалы 18+)

1 место - Полуянов Игорь, г. Улан-Удэ, ст. №57;

2 место - Бушанов Станислав, г. Улан-Удэ, ст. №31;

3 место - Ившин Роман, г. Улан-Удэ, ст. №40.



Класс «Девушки» (18+)

1 место - Кулиева Наталья, Улан-Удэ, ст. №1;

2 место - Шабаева Светлана, Улан-Удэ, ст. №5;



Также в федерации добавили, что большая часть мотомероприятий в регионе состоится в первой половине июля.



