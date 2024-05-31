Часть улан-удэнцев не могут дождаться повышения зарплаты

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что более чем в половине (60%) улан-удэнских компаний увеличивали жалованье в последние полгода. Примерно в каждой пятой (21%) это делали от шести месяцев до года, а в 12% – год-два назад.



В некоторых организациях прибавки не было уже свыше двух лет – в этом признались 4 из 100 HR-менеджеров. Чаще всего зарплаты пересматривали малые предприятия (62%).



Что касается конкретных сфер, индексацию в последние шесть месяцев проводили в основном в логистических компаниях (63%), торговых организациях (60%) и на строительных предприятиях (59%).



