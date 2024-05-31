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В Забайкалье развернётся международный фестиваль декабристов

В Забайкалье развернётся международный фестиваль декабристов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут в начале лета в Петровск-Забайкальском

Международный фестиваль «Во глубине сибирских руд» (6+) в пятый раз пройдёт в городе Петровск-Забайкальский 8 и 9 июня. В 2024 году он посвящён 235-летию города и наследию декабристов в Петровском районе Забайкалья.

В первый день фестиваля во дворце культуры и спорта пройдёт вокальный и хореографический конкурс. В это же время в Петровск-Забайкальском филиале Читинского политеха проведут конкурс малых театров. Вечером музыканты государственного камерного оркестра краевой филармонии во дворце культуры и спорта сыграют для петровчан и гостей города. Затем, там же, организаторы соберут гостей на встречу с потомками декабристов.

Во второй день участников и гостей фестиваля ждёт уличный праздник в стиле XIX века. На улице Дамской проведут историческую реконструкцию. В обед состоятся торжественное открытие и праздничный реверанс. После развернётся ярмарочный праздник с выставкой от лучших мастеров Забайкалья. Также на улице Декабристов покажут театрализованную постановку о прибытии декабристов в Петровский Завод. Там же, но в саду Лепарского, проведут интерактив.

На главной исторической сцене во второй половине дня пройдёт праздничное мероприятие с участием артистов из разных регионов России. После организаторы подведут итоги фестиваля и вручат награды победителям творческих конкурсов.

- Екатерина Фёдорова – прямой потомок декабриста Василия Ивашева – станет специальным гостем проектного семинара «Вместе.Петровский Завод» на фестивале «Во глубине Сибирских руд», - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край декабристы фестиваль история

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