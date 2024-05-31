В Иркутской области соберутся эхиритские роды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В середине лета состоится межрегиональный этнокультурный фестиваль эхиритов



12 июля в Ольхонском районе Иркутской области, в местности Хоторук пройдёт IV межрегиональный этнокультурный фестиваль эхиритских родов «Ойхоной олзо».



В рамках фестиваля будут проведены конкурс фольклорных коллективов, конкурс на лучшую родословную племён эхиритов «Моя родословная», конкурс блюд бурятской кухни, конкурс «Лучшая экспозиция эхиритского рода», соревнования по игре «Шагай наадан». Также запланирован круглый стол на тему «Историческое взаимодействие и сохранение этнокультурного наследия эхиритов Байкальского региона».



Для участия в мероприятиях фестиваля можно обратиться на электронную почту центра культуры коренных народов Прибайкалья: tradicot@mail.ru. В письме следует сделать пометку «Фестиваль эхиритских родов». Для участия в творческих и спортивных конкурсах можно отправить письмо на почту комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного муниципального образования: kussadm@mail.ru с пометкой в теме «Фестиваль эхиритских родов».



- Фестиваль «Ойхоной олзо» посвящён традициям и обычаям эхиритских родов. Проводится с 2017 года. Первый и второй фестивали прошли в Бурятии – в Кабанском и Баргузинском районах, третий – в Баяндаевском районе Иркутской области, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

