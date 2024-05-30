Разработан единый стандарт мер поддержки многодетных семей

Инициаторы откликнулись на указ президента о поддержке семей с детьми



«Единая Россия» выступила с инициативой о введении единого стандарта мер, направленных на поддержку многодетных семей. Сам стандарт партия уже разработала. Он представлен 18 инициативами, касающимися реализации указа президента Российской Федерации о поддержке многодетных семей.



Глава комиссии генерального совета «ЕР» по защите материнства и детства, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова обратила внимание, что каждая десятая российская семья является многодетной. При этом ключевая задача указа главы государства заключается в том, чтобы применение льгот стало единообразным. Помимо этого, нужно сформировать единый подход во всех субъектах страны и расширить форматы предоставления помощи многодетным семьям, сообщает mkset.ru.



В числе вошедших в стандарт инициатив: льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой, выплата семейного капитала из регионального бюджета при рождении 3-го ребёнка, помощь в получении профессионального образования детей из многодетных семей. Наряду с этим в стандарт вошли такие предложения, как содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, бесплатный проезд в общественном транспорте в пределах региона, льготы при посещении детьми учреждений культуры и спорта, развитие службы социальных нянь. Кроме этого, партия предлагает компенсировать расходы при покупке путёвок в детские санатории и летние оздоровительные лагеря. Компенсация предусмотрена и при приобретении школьной формы и учебных принадлежностей. Согласно стандарту, поддержку должны получать все многодетные семьи независимо от того, относятся ли они к нуждающимся.



Министерство труда и социальной защиты РФ и «Единая Россия» будут совместно работать над тем, чтобы помочь регионам в принятии законодательных актов, которые направлены на реализацию указа президента России о поддержке многодетных семей. Об этом рассказала первый замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина. Представитель ведомства уточнила, что на настоящий момент в пятидесяти девяти регионах страны и в городе Байконуре работа над принятием нормативно-правовых актов уже завершена. Также субъекты могут вводить собственные меры поддержки, и рекомендации «ЕР» при этом придутся очень кстати, сказала Баталина.



На площадке партии «Единая Россия» представлены предложения для нацпроекта «Семья». Напомним, разработать этот проект поручил глава государства в рамках послания. «ЕР» провела сбор таких инициатив по всем регионам. Их общее количество превысило три с половиной тысячи.



По словам Анны Кузнецовой, все собранные инициативы были разделены на три основные группы. Первый блок предложений касается расширения мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, помощи молодым и студенческим семьям. Второй блок представлен инициативами, связанными с формированием просемейной инфраструктуры, и предусматривает обеспечение условий, при которых семья наряду с соцподдержкой может получить сопровождение в различных жизненных ситуациях. В третий блок вошли предложения, которые направлены на популяризацию семейных ценностей, сообщается на сайте партии er.ru.



Все предложенные партией инициативы будут направлены на утверждение в правительство России.

