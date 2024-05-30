Из Тункинского нацпарка вывезли в Иркутск мусор на переработку





Сотрудники национального парка «Тункинский» вывезли в иркутский пункт приёма вторсырья 784 кг прессованного пластика и 141 кг целлофана. Мероприятие прошло в рамках всероссийской экологической акции «Марафон зелёных дел». А по итогам ежегодной районной акции «Ноль отходов» сотрудники национального парка сдали на переработку 90 кг пластиковых крышечек, 282 кг отработанных батареек, 4,3 кг блистеров.- При совместной работе Тункинского национального парка, ТОС «Изумруд», ИП «Томиловой Т.Г.» и администрации сельского поселения «Кыренское» в 2023 году вывезено на переработку в Иркутск 1138 кг прессованного пластика, 165 кг отходов целлофана, 71 кг прессованных алюминиевых банок, 3959 кг картона. Призываем жителей района, индивидуальных предпринимателей, включить в свою жизнь раздельный сбор, активно продвигать многоразовые сумки и экомешочки для овощей и фруктов, - обратились специалисты отдела науки и экопросвещения.В селе Кырен и в улусе Хужиры установлены сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Сдать крышечки, блистеры и использованные батарейки можно в административно-музейный комплекс, центральной конторе, в визитных центрах национального парка.