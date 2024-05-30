30 мая

29 мая

Популярное

Из Тункинского нацпарка вывезли в Иркутск мусор на переработку

Из Тункинского нацпарка вывезли в Иркутск мусор на переработку
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
В национальном парке активно собирают вторичный мусор

Сотрудники национального парка «Тункинский» вывезли в иркутский пункт приёма вторсырья 784 кг прессованного пластика и 141 кг целлофана. Мероприятие прошло в рамках всероссийской экологической акции «Марафон зелёных дел». А по итогам ежегодной районной акции «Ноль отходов» сотрудники национального парка сдали на переработку 90 кг пластиковых крышечек, 282 кг отработанных батареек, 4,3 кг блистеров.

- При совместной работе Тункинского национального парка, ТОС «Изумруд», ИП «Томиловой Т.Г.» и администрации сельского поселения «Кыренское» в 2023 году вывезено на переработку в Иркутск 1138 кг прессованного пластика, 165 кг отходов целлофана, 71 кг прессованных алюминиевых банок, 3959 кг картона. Призываем жителей района, индивидуальных предпринимателей, включить в свою жизнь раздельный сбор, активно продвигать многоразовые сумки и экомешочки для овощей и фруктов, - обратились специалисты отдела науки и экопросвещения.


В селе Кырен и в улусе Хужиры установлены сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Сдать крышечки, блистеры и использованные батарейки можно в административно-музейный комплекс, центральной конторе, в визитных центрах национального парка.
экология национальный парк мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье засевают поля для дроф и журавлей
В Забайкалье засевают поля для дроф и журавлей
Общество, 30.05.2024
Пернатых привлекают на охраняемые территории для защиты от браконьеров
В Улан-Удэ мотоциклисты соревновались в кантри-кроссе
В Улан-Удэ мотоциклисты соревновались в кантри-кроссе
Общество, 30.05.2024
В республике набирает обороты гоночный мотосезон
В Улан-Удэ отметили праздник цветения яблони
В Улан-Удэ отметили праздник цветения яблони
Общество, 30.05.2024
Мероприятие приурочили к грядущему Дню защиты детей
В Забайкалье определены лучшие семьи края
В Забайкалье определены лучшие семьи края
Общество, 30.05.2024
Стали известны результаты регионального этапа всероссийского конкурса
На юге Байкала посчитали медведей
На юге Байкала посчитали медведей
Общество, 30.05.2024
В Иркутской области провели учёт косолапых на Кругобайкальской железной дороге
В Бурятии многодетную семью поздравили с ещё одни сыном
В Бурятии многодетную семью поздравили с ещё одни сыном
Общество, 30.05.2024
Шестой ребёнок родился у супругов из Нижней Иволги
В Иркутской области введут бесплатный проезд для школьников
В Иркутской области введут бесплатный проезд для школьников
Общество, 30.05.2024
Это коснётся детей из многодетных семей
В Бурятии 90-летие отпраздновала труженица тыла
В Бурятии 90-летие отпраздновала труженица тыла
Общество, 30.05.2024
Именинницу поздравили в Еравнинском районе
В Улан-Удэ поменяется расписание на двух дачных маршрутах
В Улан-Удэ поменяется расписание на двух дачных маршрутах
Общество, 30.05.2024
Изменения вводятся для улучшения транспортного обслуживания пассажиров
В Бурятии выбрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии выбрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
Общество, 30.05.2024
Подведены итоги конкурса-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане»
Гиревик из Бурятии выиграл первенство Азии
Гиревик из Бурятии выиграл первенство Азии
Общество, 30.05.2024
Спортсмен трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта
В Улан-Удэ рассказали о программе Дня города
В Улан-Удэ рассказали о программе Дня города
Общество, 30.05.2024
Открытие праздника состоится 15 июня на площади Советов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^