Они закончат курсировать в октябре
Летом 2024 года к курортам юга России от Бурятии, Забайкалья и Иркутской области будут курсировать четыре сезонных поезда. Они начали свою работу в мае и завершат в октябре.
Так, пассажирам доступна поездка к черноморскому побережью на поездах №205/206 Иркутск – Анапа, №229/230 Северобайкальск – Анапа, №269/270 Чита – Адлер, №273/274 Северобайкальск – Адлер.
Также в составы регулярных поездов №69/70 Чита – Москва и №229/230 Северобайкальск – Анапа на летнее время добавляется беспересадочная группа вагонов Чита – Анапа.
Кроме «южных» поездов, на летний период с 30 мая в расписание возвращается поезд №250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ.
Также в ВСЖД сообщили, что в связи с проведением ремонтно-путевых работ на БАМе 31 мая изменится расписание пригородных поездов № 6371 Новый Уоян – Северобайкальск в Бурятии и № 6385 Новая Чара – Куанда в Забайкалье. Разница с действующим расписанием составит от + 1 часа 6 минут до + 1 часа 25 минут.
Из Байкальского региона на Чёрное море отправятся 4 поезда
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