Монголия примет кубок мира по шашкам-64

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Третий этап соревнований состоится в июле этого года



С 8 по 15 июля в Улан-Баторе планируется провести очередной этап кубка мира по шашкам-64 «Монголия – 2024». Кубок мира пройдёт в трёх дисциплинах: классическая игра, молниеносная игра (блиц – по российским правилам) и быстрая игра (рапид - по бразильским правилам).



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», международная федерация шашек провела первый этап кубка мира 2024-2025 годов в Турции в апреле этого года, а второй – в мае в Узбекистане. Третий этап планируется провести в Монголии. В течение двух лет пройдут семь серий соревнований, и лучшие спортсмены, набравшие наибольшее количество очков, выйдут в финал в конце 2025 года.



Особенностью этапа кубка мира по шашкам-64 «Монголия – 2024» будет то, что турнир станет подготовкой к чемпионату мира по шашкам, который пройдёт в России в сентябре 2025 года.



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