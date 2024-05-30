За экс-спикера Народного Хурала Бурятии с уголовкой вступились 23 депутата



Накануне



Служители Фемиды учли состояние здоровья экс-спикера и его супруги, наличие у Доржиева постоянного места жительства и семьи, отсутствие судимостей, госнаграды и другие поощрения и посредственную характеристику от участкового. Однако это сочли недостаточным для отмены меры пресечения или её смягчения. Накануне стало известно , что бывшего председателя Народного Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева оставили в СИЗО до 13 августа. С соответствующим ходатайством в суд обратился следственный отдел УФСБ по Бурятии.Служители Фемиды учли состояние здоровья экс-спикера и его супруги, наличие у Доржиева постоянного места жительства и семьи, отсутствие судимостей, госнаграды и другие поощрения и посредственную характеристику от участкового. Однако это сочли недостаточным для отмены меры пресечения или её смягчения.



Бывшего главу парламента Бурятии Бывшего главу парламента Бурятии задержали в конце марта. Ему предъявили обвинение сразу в двух преступлениях по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, Доржиев по предварительному сговору с другими фигурантами дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», похитил более 36 миллионов рублей. Сделал он это, обманув должностных лиц управления капстроительства и Сосново-Озёрской СОШ № 1 и злоупотребив их доверием.



Тем временем в telegram-канале «Горная Бурятия» опубликовали ходатайство, адресованное председателю Верховного суда РБ Альбине Кирилловой. Под ним подписались 23 депутата Хурала – причём как действующего, так и прошлых созывов. Народные избранники попросили смягчить меру пресечения бывшему спикеру и перевести его под домашний арест.



Обращение подготовили ещё в начале апреля. В нём говорится, что за время работы в НХ Цырен-Даши Доржиев «показал себя только с положительной стороны». О нём отзываются как о порядочном и справедливом человеке, компетентном, обязательном и ответственном депутате, который многое сделал для улучшения жизни республики. А ещё отмечается, что бывший председатель парламента – большой патриот совей родины, который с самого начала спецоперации активно поддерживал президента страны Владимира Путина, участвовал в похоронах погибших бойцов и на личные средства установил в Еравнинском районе памятник павшим военнослужащим. Но суд, это, судя по всему, не убедило.



