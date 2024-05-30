Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 25 тысяч гектаров





кадры из Муйского района



Всего на тушении работают 311 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.



- Работа по ликвидации пожаров ведется активно. Все силы и средства включены и задействованы на тушение. В Муйском районе вчера дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок. Угрозы населённым пунктам нет, - подчеркнул руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



В Курумканском районе возгорание локализовано.



В Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении пожаров в лесах жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.



