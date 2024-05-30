30 мая

29 мая

Популярное

Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 25 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 25 тысяч гектаров
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Самая сложная ситуация - в Муйском районе

В Бурятии разрастается площадь лесных пожаров.

Позавчера огнём было охвачено 3,7 тысяч га, накануне - более 16 тысяч га, а сегодня площадь возгораний выросла почти до 25 тысяч га.

- На утро 30 мая лесники тушат шесть лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 24 957 га, из них 22 тысячи га в Муйском районе, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

кадры из Муйского района   

Всего на тушении работают 311 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.

- Работа по ликвидации пожаров ведется активно. Все силы и средства включены и задействованы на тушение. В Муйском районе вчера дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок. Угрозы населённым пунктам нет, - подчеркнул руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В Курумканском районе возгорание локализовано.

В Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении пожаров в лесах жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку
В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку
Происшествия, 30.05.2024
Неизвестные изрисовали её надписями
В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми
В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми
Происшествия, 30.05.2024
В результате нападения пострадал один из пассажиров
В Бурятии фура улетела в кювет
В Бурятии фура улетела в кювет
Происшествия, 30.05.2024
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс 
В Бурятии человек заразился лептоспирозом от коров
В Бурятии человек заразился лептоспирозом от коров
Происшествия, 30.05.2024
Владелец больных животных не даёт их лечить

В Бурятии утонула 15-летняя девушка
В Бурятии утонула 15-летняя девушка
Происшествия, 30.05.2024
Происшествие случилось на реке Баргузин 
В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация
В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация
Происшествия, 29.05.2024
Из-за этого на региональной трассе ограничили движение транспорта
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
Происшествия, 29.05.2024
К пожару привело короткое замыкание
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Происшествия, 29.05.2024
Женщина не была привита против клещевого энцефалита
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Происшествия, 29.05.2024
Это уже третье такое ДТП за короткое время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^