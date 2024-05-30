Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 25 тысяч гектаров

В Бурятии разрастается площадь лесных пожаров.
Позавчера огнём было охвачено 3,7 тысяч га, накануне - более 16 тысяч га, а сегодня площадь возгораний выросла почти до 25 тысяч га.
- На утро 30 мая лесники тушат шесть лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском и районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 24 957 га, из них 22 тысячи га в Муйском районе, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
кадры из Муйского района
Всего на тушении работают 311 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.
- Работа по ликвидации пожаров ведется активно. Все силы и средства включены и задействованы на тушение. В Муйском районе вчера дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок. Угрозы населённым пунктам нет, - подчеркнул руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В Курумканском районе возгорание локализовано.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении пожаров в лесах жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
Всего на тушении работают 311 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.
- Работа по ликвидации пожаров ведется активно. Все силы и средства включены и задействованы на тушение. В Муйском районе вчера дополнительно была усилена группировка. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок. Угрозы населённым пунктам нет, - подчеркнул руководитель агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
В Курумканском районе возгорание локализовано.
В Бурятии введён особый противопожарный режим. При обнаружении пожаров в лесах жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.