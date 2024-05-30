30 мая

29 мая

Популярное

В Бурятии росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка

В Бурятии росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он ехал в угнанном автомобиле

В Тарбагатае росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка; его обнаружили в автомобиле, владелец которого заявил об угоне.

- Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в селе Мухоршибирь совершён угон автомобиля, авто движется в сторону столицы республики. Во взаимодействии с сотрудниками ДПС росгвардейцы на федеральной трассе в селе Тарбагатай остановили автомобиль и задержали находившегося за рулём водителя и пассажира - оба жители Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе разбирательства установлено, что 19-летний молодой человек взял без спроса машину своего дяди, чтобы покататься. Вместе с 14-летним другом он поехал в город.

При этом подросток, как выяснилось, находится в розыске как без вести пропавший - двумя днями ранее он сбежал из дома.

Подростка передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. Родителей парня привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.



Росгвардия пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За экс-спикера Народного Хурала Бурятии с уголовкой вступились 23 депутата
За экс-спикера Народного Хурала Бурятии с уголовкой вступились 23 депутата
Общество, 30.05.2024
Они попросили перевести Цырен-Даши Доржиева под домашний арест
В Улан-Удэ многодетной матери назначили пособие благодаря прокуратуре
В Улан-Удэ многодетной матери назначили пособие благодаря прокуратуре
Общество, 30.05.2024
При расчёте в качестве дохода неправомерно посчитали маткапитал
Прокурор Бурятии проверил колонию-поселение
Прокурор Бурятии проверил колонию-поселение
Общество, 30.05.2024
Выявлены отдельные нарушения законодательства 
Республика Бурятия отмечает день рождения
Республика Бурятия отмечает день рождения
Общество, 30.05.2024
Республике исполнился 101 год
Монголия примет кубок мира по шашкам-64
Монголия примет кубок мира по шашкам-64
Общество, 30.05.2024
Третий этап соревнований состоится в июле этого года
В Бурятии до +25 градусов
В Бурятии до +25 градусов
Общество, 30.05.2024
Местами ожидаются дожди
В Бурятии проведут хоровую ассамблею, посвящённую 50-летию БАМа
В Бурятии проведут хоровую ассамблею, посвящённую 50-летию БАМа
Общество, 29.05.2024
Лучшие хоры выступят на главной площади республики в День России
В районе Бурятии откроют пляжный сезон
В районе Бурятии откроют пляжный сезон
Общество, 29.05.2024
Церемонию собираются провести в июне на Щучке
Иркутянин нашёл пакет с украшениями на 1,5 млн и вернул их
Иркутянин нашёл пакет с украшениями на 1,5 млн и вернул их
Общество, 29.05.2024
Полицейские поблагодарили мужчину за активную гражданскую позицию
В Туве перенесли народный праздник «Наадым» на июль
В Туве перенесли народный праздник «Наадым» на июль
Общество, 29.05.2024
Мероприятия развернутся в юрточном городке недалеко от Кызыла
В селе Бурятии установили памятную доску советскому деятелю
В селе Бурятии установили памятную доску советскому деятелю
Общество, 29.05.2024
Василий Дубровский внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства Бурятской АССР
В Улан-Удэ запретили парковку возле мусорных баков
В Улан-Удэ запретили парковку возле мусорных баков
Общество, 29.05.2024
За помехи работе мусоровозов будут наказывать рублём
На севере Бурятии завершены работы по устройству настила на новом мосту
На севере Бурятии завершены работы по устройству настила на новом мосту
Общество, 29.05.2024
Движение по нему планируют открыть в конце этого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^