Он ехал в угнанном автомобиле
В Тарбагатае росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка; его обнаружили в автомобиле, владелец которого заявил об угоне.
- Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в селе Мухоршибирь совершён угон автомобиля, авто движется в сторону столицы республики. Во взаимодействии с сотрудниками ДПС росгвардейцы на федеральной трассе в селе Тарбагатай остановили автомобиль и задержали находившегося за рулём водителя и пассажира - оба жители Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе разбирательства установлено, что 19-летний молодой человек взял без спроса машину своего дяди, чтобы покататься. Вместе с 14-летним другом он поехал в город.
При этом подросток, как выяснилось, находится в розыске как без вести пропавший - двумя днями ранее он сбежал из дома.
Подростка передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. Родителей парня привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В Бурятии росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка
Общество, Фото:
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