В Бурятии росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Он ехал в угнанном автомобиле



В Тарбагатае росгвардейцы нашли сбежавшего из дома подростка; его обнаружили в автомобиле, владелец которого заявил об угоне.



- Сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в селе Мухоршибирь совершён угон автомобиля, авто движется в сторону столицы республики. Во взаимодействии с сотрудниками ДПС росгвардейцы на федеральной трассе в селе Тарбагатай остановили автомобиль и задержали находившегося за рулём водителя и пассажира - оба жители Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В ходе разбирательства установлено, что 19-летний молодой человек взял без спроса машину своего дяди, чтобы покататься. Вместе с 14-летним другом он поехал в город.



При этом подросток, как выяснилось, находится в розыске как без вести пропавший - двумя днями ранее он сбежал из дома.



Подростка передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. Родителей парня привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.







