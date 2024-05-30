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В Бурятии отправленных в соцучреждения детей вернули матери

В Бурятии отправленных в соцучреждения детей вернули матери
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для воссоединения с ними женщине пришлось встать на путь исправления

Пару недель назад уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о жительнице Баргузинского района, которую ограничили в родительских правах. У женщины четверо ребятишек и всех их отправили в соцучреждения.
 
Сельчанка встала на путь исправления – устроилась на работу и сделала дома ремонт. В итоге троих детей ей вернули, но самый младший сын оставался в «Аистёнке». Воссоединиться с малышом помогла детский омбудсмен.
 
- Октябрьский районный суд не снял ограничения в правах на ребёнка. Мы подключились к ситуации и малыша вернули маме. Она уже забрала мальчика из «Аистёнка». Хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры Октябрьского района, которые обжаловали судебное решение. Верховный суд РБ отменил ограничения, – написала Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».

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