В Бурятии отправленных в соцучреждения детей вернули матери



Пару недель назад уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о жительнице Баргузинского района, которую ограничили в родительских правах. У женщины четверо ребятишек и всех их отправили в соцучреждения.



Сельчанка встала на путь исправления – устроилась на работу и сделала дома ремонт. В итоге троих детей ей вернули, но самый младший сын оставался в «Аистёнке». Воссоединиться с малышом помогла детский омбудсмен.



- Октябрьский районный суд не снял ограничения в правах на ребёнка. Мы подключились к ситуации и малыша вернули маме. Она уже забрала мальчика из «Аистёнка». Хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры Октябрьского района, которые обжаловали судебное решение. Верховный суд РБ отменил ограничения, – написала Наталья Ганькина на своей странице во «ВКонтакте».



