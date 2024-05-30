В прибрежном селе Бурятии завершается эпопея с грязной вонючей водой









Местным жителям приходилось либо покупать бутилированную, либо привозить нормальную из других населённых пунктов. Фильтр с очисткой не справлялся. Из-за вонючей жижи у многих болели желудки, а у детей появились гнойные высыпания на коже.



Всё дело, как выяснилось – в водонапорной башне. Власти уверяли, что разберутся в проблеме.



Спустя несколько дней вода действительно стала чище. Для сельчан также организовали подвоз. Но это – лишь



Власти пообещали запустить систему очистки и приобрели фильтры. Вода тем временем Прошлой осенью в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на ситуацию с питьевой водой в прибайкальском селе Мостовка. Сначала вместо чистой и прозрачной в одном из многоквартирных домов и в нескольких частных бежала ржавая и с ужасным запахом. То же самое – в детском саду и школе.Местным жителям приходилось либо покупать бутилированную, либо привозить нормальную из других населённых пунктов. Фильтр с очисткой не справлялся. Из-за вонючей жижи у многих болели желудки, а у детей появились гнойные высыпания на коже.Всё дело, как выяснилось – в водонапорной башне. Власти уверяли, что разберутся в проблеме.Спустя несколько дней вода действительно стала чище. Для сельчан также организовали подвоз. Но это – лишь на сутки . А потом история повторилась. Садик и школу вообще закрыли на неопределённый срок.Власти пообещали запустить систему очистки и приобрели фильтры. Вода тем временем начала отдавать сероводородом. Сейчас она вроде как стала чистой, но характерный запах тухлятины всё равно остался. А в некоторых квартирах к тому же упал напор. После вмешательства «фронтовиков» прокуратура провела проверку и нарушения подтвердились.





Проблему не могли решить целых 10 лет. Ресурсников в итоге обязали сделать это через суд. Ремонтные работы длились почти полгода – вода на какое-то время становилась чище, но потом снова мутнела. А недавно стало известно, что ситуация наконец-то улучшилась после установки очистительной станции. Сельчане поделились радостной новостью с общественниками несколько дней назад.



- Есть только один нюанс, который смущает мостовчан – вода приобрела «мыльность». Мы уточняем у района причины этого и возможно ли эту воду пить, – подчеркнули активисты.

