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В прибрежном селе Бурятии завершается эпопея с грязной вонючей водой

В прибрежном селе Бурятии завершается эпопея с грязной вонючей водой
Общество,  Фото:ОНФ
Она стала чистой, но «мыльной»

Прошлой осенью в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на ситуацию с питьевой водой в прибайкальском селе Мостовка. Сначала вместо чистой и прозрачной в одном из многоквартирных домов и в нескольких частных бежала ржавая и с ужасным запахом. То же самое – в детском саду и школе.

Местным жителям приходилось либо покупать бутилированную, либо привозить нормальную из других населённых пунктов. Фильтр с очисткой не справлялся. Из-за вонючей жижи у многих болели желудки, а у детей появились гнойные высыпания на коже.

Всё дело, как выяснилось – в водонапорной башне. Власти уверяли, что разберутся в проблеме.

Спустя несколько дней вода действительно стала чище. Для сельчан также организовали подвоз. Но это – лишь на сутки. А потом история повторилась. Садик и школу вообще закрыли на неопределённый срок. 

Власти пообещали запустить систему очистки и приобрели фильтры. Вода тем временем начала отдавать сероводородом. Сейчас она вроде как стала чистой, но характерный запах тухлятины всё равно остался. А в некоторых квартирах к тому же упал напор. После вмешательства «фронтовиков» прокуратура провела проверку и нарушения подтвердились. 

Проблему не могли решить целых 10 лет. Ресурсников  в итоге обязали сделать это через суд.  Ремонтные работы длились почти полгода – вода на какое-то время становилась чище, но потом снова мутнела. А недавно стало известно, что ситуация наконец-то улучшилась после установки очистительной станции. Сельчане поделились радостной новостью с общественниками несколько дней назад.

- Есть только один нюанс, который смущает мостовчан – вода приобрела «мыльность». Мы уточняем у района причины этого и возможно ли эту воду пить, – подчеркнули активисты. 
вода жалобы онф

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