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В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми

В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В результате нападения пострадал один из пассажиров

В Иркутской области 32-летнего жителя города Черемхово приговорили к четырём годам лишения свободы за покушение на убийство во время автомобильной погони.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в ноябре 2022 года, когда группа мужчин на микроавтобусе устроила погоню за автомобилем ВАЗ-2107. Во время преследования по легковому автомобилю стреляли из огнестрельного оружия.

Всего в ВАЗе ехали три человека; это были знакомые стрелявшего, с которыми у него возник конфликт. Стрелявший произвёл не менее десяти выстрелов.

В результате один из пассажиров отечественного автомобиля оказался ранен. Его спасли врачи скорой медицинской помощи.

В задержании мужчин принимали участие сотрудники УФСБ, МВД и СОБР Росгвардии. Всего по делу задержали 10 человек. Стрелявшего поместили под арест.

- Черемховский городской суд признал его виновным в покушении на убийство и назначил 4 года в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

стрельба покушение на убийство

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