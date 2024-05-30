В Иркутской области осудили мужчину, обстрелявшего автомобиль с людьми

В результате нападения пострадал один из пассажиров
В Иркутской области 32-летнего жителя города Черемхово приговорили к четырём годам лишения свободы за покушение на убийство во время автомобильной погони.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в ноябре 2022 года, когда группа мужчин на микроавтобусе устроила погоню за автомобилем ВАЗ-2107. Во время преследования по легковому автомобилю стреляли из огнестрельного оружия.
Всего в ВАЗе ехали три человека; это были знакомые стрелявшего, с которыми у него возник конфликт. Стрелявший произвёл не менее десяти выстрелов.
В результате один из пассажиров отечественного автомобиля оказался ранен. Его спасли врачи скорой медицинской помощи.
В задержании мужчин принимали участие сотрудники УФСБ, МВД и СОБР Росгвардии. Всего по делу задержали 10 человек. Стрелявшего поместили под арест.
- Черемховский городской суд признал его виновным в покушении на убийство и назначил 4 года в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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