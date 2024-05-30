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В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку

В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестные изрисовали её надписями

В посёлке Заиграево наследили вандалы. Они испортили детскую площадку, обустроенную по проекту «1000 дворов» в местности Заречье. Неизвестные оставили на объектах благоустройства надписи, сообщает «Заиграево-инфо.24/7». Фотоподтверждение опубликовала районная газета «Вперёд».

Сельчан призвали бережно относиться к благоустроенным общественным территориям.

- Эта площадка – результат стараний местных жителей, администрации поселения и района. Мы вместе создавали проект, учитывали все замечания и предложения. Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для вас и ваших детей, – обратились к заиграевцам местные власти. 
детские площадки вандалы

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