В посёлке Бурятии испоганили детскую площадку

Неизвестные изрисовали её надписями



В посёлке Заиграево наследили вандалы. Они испортили детскую площадку, обустроенную по проекту «1000 дворов» в местности Заречье. Неизвестные оставили на объектах благоустройства надписи, сообщает «Заиграево-инфо.24/7». Фотоподтверждение опубликовала районная газета «Вперёд».



Сельчан призвали бережно относиться к благоустроенным общественным территориям.



- Эта площадка – результат стараний местных жителей, администрации поселения и района. Мы вместе создавали проект, учитывали все замечания и предложения. Давайте сохраним то, что сделано на долгие годы для вас и ваших детей, – обратились к заиграевцам местные власти.

