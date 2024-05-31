В столице Бурятии убрали «туалетный ужас»





Они тут же окрестили отхожее место «туалетным ужасом». Дверь клозета еле держалась на одной петле, а внутри валялись бутылки, пакеты и прочий мусор. Активисты заявили: «такого безобразия вообще не должно быть в 21 веке» и призвали городскую администрацию как-то решить вопрос.



А накануне стало известно, что постройку уже снесли и территорию выровняли. Теперь представители Народного фронта уточняют, какая санитарная инфраструктура имеется в городе для водителей общественного транспорта.



Ранее в МУП пояснили: диспетчерский пункт «Управления трамвая» на конечной ЛВРЗ закрыли ещё в 2000-х годах. Какое-то время туалетом пользовались водители и кондукторы, но вскоре и он прекратил работу. А не так давно рядом появился пункт приёма металлолома, стекла и бумаги.



- И с тех пор этот объект облюбовали асоциальные жители, которые выломали замок и дверь. Они распивают спиртные напитки, засорили территорию вокруг подстанции и конечной трамвайной остановки, – отметили в пресс-службе предприятия.



Для сотрудников МУП есть благоустроенные санитарные комнаты на остановках «Мелькомбинат» и ПОШ. Туалет на «конечке» же решили демонтировать, чтобы «не вызывать ассоциации с трамвайным управлением».



