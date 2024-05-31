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В столице Бурятии убрали «туалетный ужас»

В столице Бурятии убрали «туалетный ужас»
Общество,  Фото:ОНФ
От страшного клозета избавились буквально за день

На днях в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на туалет на конечной остановке трамвая № 4. Это на улице Октябрьская в Улан-Удэ. Общественники решили, что там справляют естественную нужду сотрудники МУП «Управление трамвая». Во всяком случае, один из жителей столицы Бурятии заснял на камеру человека, подумав, что это не то водитель, не то кондуктор, и рассказал обо всём «фронтовикам».

Они тут же окрестили отхожее место «туалетным ужасом». Дверь клозета еле держалась на одной петле, а внутри валялись бутылки, пакеты и прочий мусор. Активисты заявили: «такого безобразия вообще не должно быть в 21 веке» и призвали городскую администрацию как-то решить вопрос.

А накануне стало известно, что постройку уже снесли и территорию выровняли. Теперь представители Народного фронта уточняют, какая санитарная инфраструктура имеется в городе для водителей общественного транспорта.

Ранее в МУП пояснили: диспетчерский пункт «Управления трамвая» на конечной ЛВРЗ закрыли ещё в 2000-х годах. Какое-то время туалетом пользовались водители и кондукторы, но вскоре и он прекратил работу. А не так давно рядом появился пункт приёма металлолома, стекла и бумаги.

- И с тех пор этот объект облюбовали асоциальные жители, которые выломали замок и дверь. Они распивают спиртные напитки, засорили территорию вокруг подстанции и конечной трамвайной остановки, – отметили в пресс-службе предприятия.

Для сотрудников МУП есть благоустроенные санитарные комнаты на остановках «Мелькомбинат» и ПОШ. Туалет на «конечке» же решили демонтировать, чтобы «не вызывать ассоциации с трамвайным управлением».

туалет ОНФ управление трамвая трамвай

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