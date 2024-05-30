В Бурятии высадили саженцы сосны и багульника в память о погибших участниках СВО













Три сквера в посёлке Усть-Баргузин очистили от мусора и высадили там саженцы сосны и багульника, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Озеленение проводилось в рамках международной акции «Сад памяти».- В память о погибших односельчанах - участниках СВО в сквере имени Константина Оцимика были высажены 24 сосны обыкновенной. На посадки вышли выпускники центра «Подлеморье», родственники бойцов и погибших на специальной военной операции, сотрудники Усть-Баргузинского лесничества и мехлесхоза, войсковой части, Усть-Баргузинской участковой больницы. Благодарим всех, кто сегодня был с нами, – отметили в лесничестве.Международная акция «Сад памяти» прошла практически во всех лесничествах Бурятии.