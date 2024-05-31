В Бурятии изолировали поражённый лептоспирозом скот



В Селенгинском районе изолировали крупный рогатый скот с лептоспирозом. Об этом сообщили накануне в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, очаг выявили в одном из фермерских хозяйств в улусе Зурган-Дэбэ.



- По этой ситуации в поселении провели сельский сход и организовали мероприятия по изолированному содержанию больного скота, – рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Заразу у коров Заразу у коров обнаружили при плановых диагностических мероприятиях. На хозяйство, где они содержатся, наложили карантин – как того требуют ветеринарные правила. В ветуправлении ранее заявили, что владелец не предоставлял сельхозживотных для лечения. Он продолжал пасти скот и реализовывать животноводческую продукцию, полученную от больных бурёнок, через чаты в одном из мессенджеров. Лептоспирозом заразился один из членов семьи фермера.





Хозяину жвачных придётся ответить по нескольким статьям КоАП РФ – по 10.6 («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), 10.8 («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства») и 19.5 («Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства»).



Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция передаётся через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Встречается это заболевание и у животных, и у человека. Основные признаки – желтушность, лихорадка и геморрагический диатез. Лептоспироз может протекать с минимальными или бессимптомными проявлениями, поэтому чаще всего выявляется как раз при профилактической лабораторной диагностике.





