30 мая

29 мая

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В Забайкалье пенсионер устроил пожар, чтобы трава быстрее позеленела

В Забайкалье пенсионер устроил пожар, чтобы трава быстрее позеленела
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Он хотел пораньше выпустить своих животных на выпас

В Забайкальском крае установили виновника пожара, произошедшего 29 мая в восьми километрах от села Верх-Тасуркай. Им оказался 68-летний мужчина, который намеренно поджёг сухую траву. Мужчина решил, что на месте сгоревшей прошлогодней травы быстрее вырастает новая зелёная растительность, а значит, и животных можно выгонять на выпас пораньше.

Возгорание ликвидировали добровольные пожарные на площади три га, не дав огню распространиться на большую площадь.

Сотрудники государственного пожарного надзора привлекут поджигателя к административной ответственности.

- Выжигания сухой травы опасны и запрещены законом! Запомните сами и просветите своих пожилых родственников: палы уничтожают семена растений, мелких животных и насекомых. Огонь не приносит пользы сенокосным угодьям и пастбищам! - подчеркнули в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

пожар

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