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В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 27 тысяч га

В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 27 тысяч га
Происшествия,  Фото:Роскосмос. Лесные пожары в Бурятии со спутника
В тушении задействованы более 340 человек

В Бурятии с каждым днём увеличивается площадь лесных пожаров.

28 мая огнём было охвачено 3,7 тысяч га, 29-го - более 16 тысяч га, 30-го - около 25 тысяч га, а сегодня площадь возгораний превысила 27 тысяч га.

Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки обнаружен один новый лесной пожар - он возник на территории Джергинского заповедника в Курумканском районе.

- На утро 31 мая тушат семь лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 27 087 га, из них 22 000 га - в Муйском районе, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.

Всего на тушении работают 344 человека - сотрудники лесной охраны, МЧС, пожарные-десантники и привлечённые люди. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.

Отметим, в Баргузинском районе локализовали сложный пожар в Куйтунском лесничестве. Там площадь, пройденная огнём, составила 3930 га.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес запрещён. При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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