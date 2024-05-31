В тушении задействованы более 340 человек
В Бурятии с каждым днём увеличивается площадь лесных пожаров.
28 мая огнём было охвачено 3,7 тысяч га, 29-го - более 16 тысяч га, 30-го - около 25 тысяч га, а сегодня площадь возгораний превысила 27 тысяч га.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки обнаружен один новый лесной пожар - он возник на территории Джергинского заповедника в Курумканском районе.
- На утро 31 мая тушат семь лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 27 087 га, из них 22 000 га - в Муйском районе, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.
Всего на тушении работают 344 человека - сотрудники лесной охраны, МЧС, пожарные-десантники и привлечённые люди. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники.
Отметим, в Баргузинском районе локализовали сложный пожар в Куйтунском лесничестве. Там площадь, пройденная огнём, составила 3930 га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес запрещён. При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 27 тысяч га
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Личность погибшего пока неизвестна
ДТП произошло в Кяхте
Он не спешился на пешеходном переходе
Мужчина зарезал свою сожительницу
У погибшего не было водительских прав
Они не могли вылететь из Таксимо два дня
Огонь тушили два часа
Мужчина был сильно пьян
Пробы взяли сотрудники Роспотребнадзора
Он хотел стащить из бани металлическую дверь
Во второй раз она потеряла три миллиона рублей
Он хотел пораньше выпустить своих животных на выпас
Сейчас его ищут спасатели
Смерть произошла во время заготовки дров
Пожар действует в труднодоступной каменистой местности