Мероприятие проведут в это воскресенье
2 июня в столице Бурятии состоится всероссийская акция «Декламируй» (12+). Она пройдёт с 16:30 до 17:30 на главной сцене книжного фестиваля «Бумажный ключ» (0+) - на театральной площади около театра оперы и балета.
Гости фестиваля, волонтёры культуры и желающие смогут принять участие и прочесть любимые стихи с главной сцены фестиваля. Прочесть можно как стихи классиков, так и собственного сочинения. Для участия нужно подойти к куратору сцены с 16:00 до 16:30 и внести своё имя в список выступающих, в порядке очереди каждый будет приглашаться на сцену. Количество участников ограничено.
Акция проводится с целью популяризации и сохранения самобытности русского языка путём декламирования (выразительного чтения, произношения художественного текста/стихотворения), произведений Александра Сергеевича Пушкина, произведений иных авторов, произведений собственного сочинения.
Акция приурочена ко Дню русского языка, который отмечается по всей России 6 июня – в день рождения Пушкина. Об этом сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.
Возрастное ограничение: 12+.
Улан-Удэ присоединится к всероссийской акции по чтению стихов
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