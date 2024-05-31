31 мая

30 мая

Популярное

В Улан-Удэ избавляются от бесхозных рекламных вывесок

В Улан-Удэ избавляются от бесхозных рекламных вывесок
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В ближайшее время в городе демонтируют 17 таких конструкций

На очередном планёрном совещании у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсуждались незаконно установленные  рекламные конструкций, включая вывески. У многих из них – неудовлетворительный вид. Градоначальник поручил от них избавиться.
 
- Необходимо разработать такой механизм, чтобы бесхозных конструкций в городе не было, и рассмотреть возложение обязанности по их демонтажу на собственников помещений, давших разрешение на размещение, – подчеркнул мэр.
 
В комитете по архитектуре и градостроительству проанализировали разрешения на размещение рекламы, выданные за последние шесть лет – с 2018 года и уже сформировали соответствующий реестр. А ещё специалисты сделали ревизию документов о согласовании на установку вывесок на фасадах. В итоге выявили 17 бесхозных конструкций, которые уберут уже в ближайшее время. Займётся этим специальная подрядная организация

- Общая площадь демонтируемой поверхности составит 144 квадратных метра. Все работы завершатся до 10 октября, – сообщил председатель комитета Михаил Мясищев. 
реклама благоустройство мэр Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ избавляются от бесхозных рекламных вывесок
В Улан-Удэ избавляются от бесхозных рекламных вывесок
Общество, 31.05.2024
В ближайшее время в городе демонтируют 17 таких конструкций
В столице Бурятии опять введут сухой закон
В столице Бурятии опять введут сухой закон
Общество, 31.05.2024
Алкоголь в Улан-Удэ не будут продавать сутки
В Улан-Удэ воспитанники детсада посадили саженцы
В Улан-Удэ воспитанники детсада посадили саженцы
Общество, 31.05.2024
Акцию провели сотрудники агентства лесного хозяйства
Общественник проверил подразделение Госавтоинспекции Бурятии
Общественник проверил подразделение Госавтоинспекции Бурятии
Общество, 31.05.2024
Работу сотрудников он оценил положительно
В Бурятии военные инженеры тренировались в преодолении минных заграждений
В Бурятии военные инженеры тренировались в преодолении минных заграждений
Общество, 31.05.2024
Условный противник установил минные поля на пути продвижения войск
Часть улан-удэнцев не могут дождаться повышения зарплаты
Часть улан-удэнцев не могут дождаться повышения зарплаты
Общество, 31.05.2024
Некоторым не делали прибавку уже больше двух лет
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась комиссия по помилованию
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась комиссия по помилованию
Общество, 31.05.2024
Окончательное решение принимает Владимир Путин
Улан-удэнку оставили без денег из-за тёзки-должницы
Улан-удэнку оставили без денег из-за тёзки-должницы
Общество, 31.05.2024
Счёт горожанки заблокировали по ошибке
На севере Бурятии задержали пособника ВСУ
На севере Бурятии задержали пособника ВСУ
Общество, 31.05.2024
Он поддерживал в соцсетях украинских националистов
Иностранка пыталась вывезти из Бурятии абрикосы, лук и чернослив
Иностранка пыталась вывезти из Бурятии абрикосы, лук и чернослив
Общество, 31.05.2024
Их обнаружили у женщины на границе с Монголией 
В Бурятии ветерана поздравили со 101-летием
В Бурятии ветерана поздравили со 101-летием
Общество, 31.05.2024
После войны Прокопий Фокеевич Афанасьев более 50 лет проработал в колхозе «Гигант»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^