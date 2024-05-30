В Улан-Удэ частный сектор исстрадался из-за постоянных отключений света



Прокомментировали ситуацию в филиале ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго». Там заявили: сети строились «ещё в советское время для нагрузок тех лет, когда не было стиральных и посудомоечных машин, электрических плит, водонагревателей и электрокотлов».



- Проще говоря, они не рассчитаны на большое потребление и электроотопление. Сейчас на бывших дачных участках строят капитальные дома и коттеджи с круглогодичным проживанием, – отметили в компании. – Многие потребители переходят на электрическое отопление самостоятельно, не уведомив сетевую организацию. Это вредит качеству электроснабжения посёлков, ДНТ или ИЖС. Из-за перегрузки падает напряжение, происходят частые отключения и страдают все потребители, подключённые к одной линии.



Прежде чем устанавливать электрокотлы, улан-удэнцам посоветовали изучить, есть ли свободная мощность там, где они проживают. После нужно подать заявку на увеличение мощности через портал «ТП.РФ», заключить договор и лишь после обновления сетей приступать к установке нового оборудования.



- Переходить на электроотопление в Улан-Удэ возможно, но только после завершения реконструкции по программе «Чистый воздух». Её завершение ожидается в конце 2027 года. Сейчас же просим рационально использовать электроэнергию и стараться не включать все электроприборы одновременно – особенно в часы пик, – добавили в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».











В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. Многие сёла республики и микрорайоны Улан-Удэ остались без света. Местные жители провели без него сутки, а кто-то – и того больше. И некоторые после этого всерьёз В конце апреля на Бурятию обрушился мощный ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Ураган валил деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки и срывал обшивку со зданий и крыш.В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. Многие сёла республики и микрорайоны Улан-Удэ остались без света. Местные жители провели без него сутки, а кто-то – и того больше. И некоторые после этого всерьёз задумались о целесообразности перехода на электроотопление.





Зимой, с наступлением сильных холодов, в Улан-Удэ тоже участились отключения электричества. Горожан даже призывали снизить нагрузку на сети, поскольку оборудование не выдерживало и свет отключался. А на новогодних праздниках проживающих в частных домах просили по возможности пользоваться обычными котлами и печками.



Сети оказались не готовы к массовому переходу на электроотопление, хотя именно за счёт него хотят улучшить экологическую ситуацию в столице республики. Модернизация оборудования в рамках программы «Чистый воздух» начнётся в 2024 году. Пилотными должны стать три ДНТ – «Сибиряк», «Профсоюзник» и «20 лет Победы».





Улан-удэнцы, проживающие, в частности в ДНТ и СНТ, жалуются в соцсетях на постоянные перебои со светом. Они поинтересовались в официальной группе городской администрации во «ВКонтакте», как частный сектор хотят переводить на электроотопление, если сети не выдерживают нагрузок.