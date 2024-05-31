31 мая

30 мая

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В вузе Бурятии презентовали географическое пособие

В вузе Бурятии презентовали географическое пособие
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды РБ
Учебник расскажет о географии и природных богатствах республики

30 мая в Улан-Удэ, в стенах научной библиотеки Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоялась презентация учебного пособия «География Бурятии» (16+). Мероприятие началось с минуты молчания в память о соавторе книги – Эдуарде Батоцыренове, героически погибшем в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.

Пособие «География Бурятии» представляет собой комплексное издание, призванное стать важным источником знаний для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся географическими особенностями и природными богатствами региона. Издание охватывает широкий круг тем, включая физико-географическое положение и геологическое строение Бурятии, климатические условия и их влияние на формирование ландшафтов, флору и фауну региона, водные ресурсы, а также экономические и социальные аспекты, такие как отраслевая структура, уровень жизни населения и экологическая составляющая.

- Учебное пособие «География Бурятии» отличается не только высокой научной ценностью, но и доступным изложением материала, благодаря чему оно подойдёт для широкого круга любознательных читателей, - отметили в министерстве природы РБ.

Участники мероприятия оценили значимость издания и выразили надежду, что оно не только станет важным учебным инструментом, но и внесёт вклад в развитие географической науки и популяризацию знаний о Бурятии.
Бурятия учебное пособие вузы наука география

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