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В Бурятии пешеходные переходы на федеральных дорогах стали заметнее

В Бурятии пешеходные переходы на федеральных дорогах стали заметнее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы по освещению полностью завершены на автодороге Р-258 «Байкал»

В этом году на всей сети управления дорог «Южный Байкал» ведутся работы по установке дополнительного стационарного электрического освещения пешеходных переходов, направленные, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения. Теперь пешеходные переходы на федеральных дорогах будут ярче освещаться в тёмное время суток.

В ходе работ дорожники установили дополнительные опоры, однорожковые и двухрожковые кронштейны со светодиодными светильниками, которые по своим характеристикам являются энергосберегающими, герметичными, с высоким уровнем защиты и увеличенным сроком эксплуатации.

В настоящий момент дополнительное освещение пешеходных переходов уже сделали на 97 объектах. Работы полностью завершены на автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и частично на трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией. В этом году дорожники устроят дополнительное освещение ещё на 31 пешеходном переходе. Кроме того, подрядная организация планирует досрочно провести работы, намеченные на 2025 год. Таким образом, возможна установка дополнительного стационарного электрического освещения ещё на 62 пешеходных переходах.
Упрдор "Южный Байкал" Упрдор Южный Байкал освещение

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