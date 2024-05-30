В Улан-Удэ с начала года поймали более 200 бродячих псов

В четверг, 30 мая, в столице Бурятии проходит очередной рейд по отлову беспризорных животных. На этот раз его устроили в двух СНТ – «Металлист» и «Пищевик».
Как пояснил первый заммэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев, всего с начала года провели 22 таких мероприятия – плановых и внеплановых. Специалисты обошли более трёх тысяч домовладений. Поймать удалось более 200 бродячих псов. Кроме того, 172 питомца привили от бешенства и 116 поставили на учёт.
Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении.
Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.
Зимой в РБ временно запретили умерщвлять только невостребованных хвостатых. А вот агрессивных и больных по-прежнему могут.