Младшей девочке всего три года
30-летнему иркутянину вынесли приговор за систематическое избиение малолетних детей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Мужчина жил с женщиной и тремя её детьми (в возрасте 3, 5 и 6 лет) в микрорайоне Юбилейный. Отчим регулярно избивал малышей «на почве неприязненного отношения».
В один из дней он так сильно избил трёхлетнюю девочку кулаками и ремнём с металлической пряжкой, что она потеряла сознание. Мать малышки вызвала скорую помощь; медики зафиксировали у ребёнка побои и сообщили в полицию. После этого мужчину заключили под стражу.
- В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мать детей не препятствовала мужчине и покрывала его преступные действия. По ходатайству следствия её полностью ограничили в родительских обязанностях, - уточнили в следственном управлении.
Суд признал мужчину виновным по статьям Уголовного кодекса «Истязание двух и более несовершеннолетних» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Ему назначено четыре года в исправительной колонии общего режима.
Что касается матери, то её дело ещё находится в суде. Женщина обвиняется по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности»
Иркутянин, избивавший маленьких детей сожительницы, получил срок
Происшествия, Фото:
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