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Наркозависимого жителя Бурятии через суд лишили водительских прав

Наркозависимого жителя Бурятии через суд лишили водительских прав
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоит на учёте у нарколога

37-летний житель Муйского района Бурятии имел водительские права, при этом он состоит на учёте у врача-нарколога из-за наркотической зависимости.

- Мужчина страдает заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано. В целях защиты жизни и здоровья участников дорожного движения прокурор района в суд направил административное исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Муйский районный суд иск удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.
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