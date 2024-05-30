Наркозависимого жителя Бурятии через суд лишили водительских прав

Он состоит на учёте у нарколога



37-летний житель Муйского района Бурятии имел водительские права, при этом он состоит на учёте у врача-нарколога из-за наркотической зависимости.



- Мужчина страдает заболеванием, при котором управление транспортными средствами противопоказано. В целях защиты жизни и здоровья участников дорожного движения прокурор района в суд направил административное исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Муйский районный суд иск удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.

