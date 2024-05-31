В Иркутской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и врезался в TANK

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

ДТП произошло в Нижнеилимском районе



30 мая около 17 часов в Нижнеилимском районе Иркутской области на «зебре» насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на федеральной трассе «Вилюй» вблизи посёлка Каймоновский.



- Предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Hyundai, следовал в направлении Братска. Во время движения водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с внедорожником «TANK», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.



53-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.



