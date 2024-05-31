ДТП произошло в Нижнеилимском районе
30 мая около 17 часов в Нижнеилимском районе Иркутской области на «зебре» насмерть сбили пешехода. ДТП произошло на федеральной трассе «Вилюй» вблизи посёлка Каймоновский.
- Предварительно установлено, что 41-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Hyundai, следовал в направлении Братска. Во время движения водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с внедорожником «TANK», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
53-летний пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В Иркутской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода и врезался в TANK
Происшествия, Фото:
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