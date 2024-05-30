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В Бурятии осудили ещё одного уставшего от службы военного

В Бурятии осудили ещё одного уставшего от службы военного
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его отправили в колонию на пять лет

Недавно перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»)

Как выяснилось, мужчина решил отдохнуть от исполнения своих обязанностей и 23 октября не явился на службу в установленный регламентом срок. Задержали его только через четыре месяца, в конце февраля, сотрудники правоохранительных органов. Военного доставили в часть.

В итоге его признали виновным и назначили наказание – пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда. Ранее другого военнослужащего, осуждённого по той же статье, посадили на шесть с половиной лет.

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