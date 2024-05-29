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Убийство стало основной версией в деле о пропавших улан-удэнцах Сэсэг и Станиславе

Убийство стало основной версией в деле о пропавших улан-удэнцах Сэсэг и Станиславе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru; СУ СКР по Бурятии
Идут поиски подозреваемого

Сегодня в следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности резонансного дела об исчезновении улан-удэнцев Сэсэг и Станислава.

За их судьбу с апреля переживают многие жители Бурятии. Тысячи человек вступили в специальные группы по поиску пропавших молодых людей, многие приняли участие в активных поисках и распространении листовок. Однако в середине апреля волонтёры свернули масштабные поиски, и искать пропавших продолжили только их близкие.

Сегодня наконец-то стала известна основная версия следствия - ею оказалось убийство.

Напомним, вечером 11 мая Сэсэг на парковке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина встретилась со Станиславом, и он сел в автомобиль. Они уехали в направлении улицы Домостроительная и затем бесследно исчезли.

Уголовное дело, возбужденное по факту их безвестного исчезновения, передали в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии; также в следственно-оперативную группу включили наиболее опытных следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска полиции.

На улице Домостроительная, между автодорогой и железнодорожными путями обнаружили следы крови, которыми обильно пропитан грунт. Согласно результатам исследования, эта кровь - пропавшего мужчины. На обнаруженном позже автомобиле пропавшей женщины также нашли следы крови в виде капель, принадлежащие владелице машины.


Сейчас продолжаются геномные и криминалистические исследования в отношении еще множества различных объектов, изъятых с места происшествия и в ходе поисков.

В качестве основной рассматривается версия об убийстве пропавших людей. Подозреваемым является неизвестный человек, который подсел в автомобиль к пропавшим мужчине и женщине на улице Бабушкина возле магазина. Для идентификации его личности, в частности, производятся экспертизы по улучшению качества видеозаписей, на которых запечатлено данное лицо.

По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, оперативно-разыскных, а также поисковых мероприятий. 
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