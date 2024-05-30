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В Бурятии утонула 15-летняя девушка

В Бурятии утонула 15-летняя девушка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Происшествие случилось на реке Баргузин

В Курумканском районе Бурятии утонула 15-летняя девушка.

Трагедия произошла в местности Пески на реке Баргузин около девяти часов вечера. О происшествии сообщили в Единую диспетчерскую службу.

На месте работают сотрудники полиции, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 мая на Байкале в Кабанском районе мужчина выпал из лодки и утонул.

18 мая на реке Баргузин в Баргузинском районе утонул житель Забайкальского края.

4 мая в селе Джида трёхлетний мальчик утонул в карьере
несчастный случай утопление

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