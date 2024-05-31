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Котокель в Бурятии усеяла мёртвая рыба

Котокель в Бурятии усеяла мёртвая рыба
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
В причинах внезапного мора сейчас разбираются специалисты

Накануне жители Прибайкальского района Бурятии заметили мёртвую рыбу в водах озера Котокельское. Они забили тревогу и поинтересовались, в чём причина. «Скоро начнётся сезон отдыха, а там такое», – отметили сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Информацию подтвердили в Ангаро-Байкальском территориальном управлении Росрыболовства. На месте уже побывали сотрудники Баргузинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны. Специалисты проводят проверку.
 
Прокомментировали ситуацию и в республиканском управлении ветеринарии. Представители ветеринарной службы взяли пробы для определения причины мора. Однако в ведомстве уже исключили инфекционные болезни. «Показатель тяжёлых металлов и уровень пестицидов в норме», – добавили в ветуправлении.

Ранее водоём поразила гаффская болезнь. В районе начали гибнуть кошки и собаки, которых кормили рыбой из озера, а потом пошёл и мор самой рыбы.

Опасный недуг в 2011 году выявили у трёх граждан Китая – двоих мужчин и женщины, которые занимались заготовкой и переработкой леса. Трудовые мигранты съели леща, выловленного в Котокельском. Подобные случаи фиксировались в районе с 2008 года. За это время пострадал 21 человек, а один из них умер.

Саму болезнь вызывал сильнодействующий токсин, образующийся в сточных водах. Дело в том, что к концу «нулевых» Котокель превратился, по сути, в сточную яму, куда на протяжении десятилетий без какой-либо очистки стекала канализация. Это озеро является одним из важнейших водоёмов рыбохозяйственного и рекреационного значения в республике. Его площадь – 69 квадратных километров. Оздоровление водоёма завершится этой осенью. 


Котокель рыба управление ветеринарии

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