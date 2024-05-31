В Улан-Удэ приземлился первый прямой рейс из Сочи

Общество, Фото: кадр с видео минтранса Бурятии

В столице Бурятии прилетели почти 300 пассажиров



В Улан-Удэ встретили первый прямой рейс из Сочи. Широкофюзеляжный самолёт авиакомпании «Ай Флай» приземлился 31 мая в 7:15.



- Впервые мы принимаем прямой сочинский рейс и впервые принимаем такой огромный самолёт как Airbus 330. Это большой вызов для аэропорта, мы работаем. На борту сегодня вылетает 292 пассажира, мы очень рады, загрузка хорошая. Это показывает, что рейс востребован и нужен, - поделился генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.







С сегодняшнего дня до середины октября перевозчик будет выполнять два вылета в неделю из Улан-Удэ в Сочи по понедельникам и пятницам. В обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Время в полёте составляет около семи часов.



- Историческое событие. Сегодня у нас стартует рейс Улан-Удэ – Сочи, он осуществляется в рамках постановления правительства. Мы видим, что он очень востребован жителями Бурятии, а также жителями западной части Российской Федерации. У нас это единственный рейс. Сейчас будет череда новых направлений, буквально с завтрашнего дня у нас стартует направление Улан-Удэ – Горноалтайск, - добавил глава минтранса Бурятии Александр Гоге.



Перелёты выполняются на самолёте Airbus А330-300 в компоновке 345 и 370 кресел эконом-класса.



Для аэропорта Сочи это направление стало абсолютно новым. И завтра там ждут первых пассажиров из Бурятии. Их обещали встретить по авиационным традициям.



В аэропорту «Байкал» самолёт встретили водной аркой, а в зале регистрации для прилетевших пассажиров играл саксофонист, который создавал праздничное настроение.



- Мы хотели сделать праздничное настроение и это, кажется, получилось. Люди аплодируют, люди радостные. Ура! – поделился Дмитрий Гармаев.

