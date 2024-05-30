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В Забайкалье определены лучшие семьи края

В Забайкалье определены лучшие семьи края
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны результаты регионального этапа всероссийского конкурса

В Забайкалье подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2024». В конкурсе приняли участие 65 семей из 20 районов края.

Членами оргкомитета признаны победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в 2024 году следующие семьи:
- в номинации «Многодетная семья» - семья Александра и Анастасии из Петровск-Забайкальского района, у семьи 5 детей, 3 из них опекаемые;
- в номинации «Молодая семья» - семья Юрия и Ирины из Хилокского района, семья воспитывает 1 ребёнка с особенностями в развитии;
- в номинации «Сельская семья» - семья Павла и Надежды Побелянских (Акшинский район), в семье 4 ребёнка и собственное крестьянско-фермерское хозяйство;
- в номинации «Семья – хранитель традиций» - Эдуарда и Екатерины Мисайловых (Петровск-Забайкальский район), бережно хранящие традиции казачества, заслуженные работники культуры, воспитывающие 3 детей;
- в номинации «Золотая семья» - семья Бадмажаба и Долгоржабы Батоевых (Агинский район), стаж семейной жизни 40 лет, воспитали 3 детей, воспитывают 8 внуков.

Подведение итогов всероссийского конкурса «Семья года» и награждение семей-победителей состоятся в Москве в октябре этого года.

- Напомним, что в 2023 году победителем VIII всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья» - семья Юрия и Миры Мальчакитовых (Каларский район), - сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
Забайкальский край семьи конкурс

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