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Пётр Мордовской подарил музею уголовного розыска Бурятии раритетные телефоны

Пётр Мордовской подарил музею уголовного розыска Бурятии раритетные телефоны
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Они использовались ещё в годы Великой Отечественной войны

Председатель комитета Народного Хурала по госустройству, бывший зампред правительства по вопросам безопасности, экс-начальник криминальной милиции Пётр Мордовской подарил новые экспонаты музею уголовного розыска МВД по Бурятии. Он передал в дар четыре раритетных телефонных аппарата.

- Переносной военно-полевой телефонный аппарат ТА-57, военно-полевой телефонный аппарат ТАИ-43, американский полевой телефон ИАА-44, поставлявшийся для Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, и специальный телефонный аппарат для защищённых линий связи СССР займут место в коллекции музея. Они использовались в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Петр Мордовской, в прошлом занимавший должность первого заместителя министра МВД Бурятии – начальника криминальной милиции, отметил: «Я горжусь, что отдал службе в этом подразделении столько лет. И сейчас, если бы я мог начать заново жизнь, то также бы пошёл в УУР оперуполномоченным!».

Аркадий Шуляк - хранитель музея и председатель совета ветеранов уголовного розыска МВД Бурятии заверил Петра Мордовского, что подаренные аппараты займут достойное место в экспозиции музея.

Начальник управления уголовного розыска МВД Бурятии полковник полиции Дмитрий Тугаринов выразил благодарность от лица действующих сотрудников и добавил, что работа по пополнению музея экспонатами будет продолжаться.
музей МВД Бурятии

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