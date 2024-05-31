31 мая

30 мая

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«Голливудский бурят» Стивен Сигал в Кремле заявил о близости третьей мировой

«Голливудский бурят» Стивен Сигал в Кремле заявил о близости третьей мировой
Общество,  Фото:скрин с видео Кремля
Известный актёр заявил, что весь мир находится «в опасной близости» от неё

В четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин вручал высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Ордена, знаки отличия и почётные звания получили более 30 наших соотечественников – военные, лётчики-космонавты, представители общественных организаций и государственные деятели, известные артисты, деятели культуры и искусства, спортсмены, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и промышленности.

Среди награждённых был и знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал. Он удостоился ордена Дружбы.



После получения ордена Дружбы Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и сообща бороться за правду и справедливость.

- Война, в которую мы сейчас вовлечены, развязал и финансирует Запад. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы, – цитирует Сигала РИА Новости. – Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле. Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что – правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость.

Кинозвезда отметил, что до начала спецоперации на Украине в разных странах происходили различного рода беспорядки, которые являются «ядами» для всего мира. И заявил, что мир максимально близок к третьей мировой войне.
 
- Весь мир находится в опасной близости к ней. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции, – подчеркнул знаменитость и добавил, что большинство собравшихся в Екатерининском зале Кремля внесли огромный вклад в защиту родины, в особенности – сам глава государства.

Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом президент РФ подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из его рук паспорт. Кроме того, Сигал является спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям и общему культурно-историческому наследию на общественных началах.

Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, Сигал каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии.

В Бурятии Стивен впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В феврале 2023-го политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.


Стивен Сигал награждение Путин Кремль

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