«Голливудский бурят» Стивен Сигал в Кремле заявил о близости третьей мировой



В четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин вручал высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Ордена, знаки отличия и почётные звания получили более 30 наших соотечественников – военные, лётчики-космонавты, представители общественных организаций и государственные деятели, известные артисты, деятели культуры и искусства, спортсмены, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и промышленности.



Среди награждённых был и знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал. Он удостоился ордена Дружбы.







После получения ордена Дружбы Стивен Сигал призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и сообща бороться за правду и справедливость.



- Война, в которую мы сейчас вовлечены, развязал и финансирует Запад. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы, – цитирует Сигала РИА Новости. – Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле. Будем же образованными людьми, которые понимают, что такое пропаганда, а что – правда. Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость.



Кинозвезда отметил, что до начала спецоперации на Украине в разных странах происходили различного рода беспорядки, которые являются «ядами» для всего мира. И заявил, что мир максимально близок к третьей мировой войне.



- Весь мир находится в опасной близости к ней. Мы сталкиваемся с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции, – подчеркнул знаменитость и добавил, что большинство собравшихся в Екатерининском зале Кремля внесли огромный вклад в защиту родины, в особенности – сам глава государства.



