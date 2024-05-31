На 22-летнего жителя Бурятии возбудили дело о реабилитации нацизма

Молодой человек живёт с родителями и нигде не работает



Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении 22-летнего жителя Северобайкальска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.



- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», - говорится в сообщении.



По данным следствия, молодой человек живёт в Северобайкальске вместе с родителями, нигде не работает, друзей не имеет. Длительное время он является активным участником различных интернет-сообществ, посвящённых идеологии фашизма. В этих группах парень размешал изображения, статьи и комментарии к публикациям, в которых публично выражал одобрение преступлениям, совершённым фашистами.



«А также, проявляя явное неуважение к обществу, распространял искажённые презрительно-негативные сведения о памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Сделанные им публикации были доступны для просмотра неограниченным кругом лиц», - сообщили в следственном управлении.



После задержания молодой человек вину признал. У него изъяты компьютер и телефон, на которых хранятся данные, имеющие значение для уголовного дела, а также литература экстремистского толка.



Преступление выявили оперативные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

