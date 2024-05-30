В Улан-Удэ рассказали о программе Дня города

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Открытие праздника состоится 15 июня на площади Советов



Основные праздничные мероприятия по случаю 358-летия столицы Бурятии проведут 14 и 15 июня. Они пройдут под лозунгом «Улан-Удэ – наш общий дом» и будут приурочены к Году семьи и Году общественных и гражданских инициатив.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, торжественное открытие Дня города состоится 15 июня в 11:00 на площади Советов (0+). Начнётся мероприятие с театрализованного представления «С днём рождения, Улан-Удэ» от творческих коллективов и солистов учреждений культуры города.



Празднование продолжится на пешеходной улице Ленина и площади Революции. На площади Революции пройдёт городской фестиваль «Яркие люди» (6+), где горожан ждут познавательные игры, соревнования, конкурсы, лекции, ярмарка книг и многое другое. С 15:00 на пешеходной части улицы Ленина пройдёт «Улан-Удэнский арт-Арбат» (0+) с участием юных художников, которые для всех желающих проведут творческие мастер-классы по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. В музее истории города Улан-Удэ проведут экскурсию и мастер-классы от ремесленников города (6+).



Впервые в этом году в городском саду с 17:00 пройдёт музыкальный перформанс от молодёжного художественного театра «МХТ. Смотри и слушай Vol.2» (6+) и творческий проект «Ожившие картины» (6+). В арт-пространстве «Руины» будет работать кинозал под открытым небом, состоится показ документального фильма.



А с 17:00 до 22:50 на площади Советов для всех горожан проведут вечернюю праздничную программу (6+), на которой выступят звезды бурятской эстрады, театр народной музыки и танца «Забава», музыкальные группы нашего города и другие. И в завершении состоится лазерное шоу.



Парки города готовят «Городской семейный пикник» (0+) для всех возрастов жителей Улан-Удэ. И обязательно уже по традиции пройдёт «Верхнеудинская ярмарка» (0+) и «Фестиваль чая» (6+) в парке им. С.Н. Орешкова, где местные производители представят свою продукцию, а национально-культурные центры Улан-Удэ покажут свою культуру. Ярмарка будет работать 14 и 15 июня.



Возрастное ограничение: 6+.

