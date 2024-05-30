В Улан-Удэ с участника СВО пытались содрать космическую сумму за поездку в такси



Этой историей поделился в соцсетях участник специальной военной операции из Бурятии, который недавно прилетел на побывку на малую родину. Он вышел из здания аэропорта и тут же повстречал таксиста. За бойцом должна была приехать жена, однако он решил узнать, в какую сумму обойдётся поездка до микрорайона Дивизионный.



- Думаю – прикинусь неместным. Стоим, значит, разговариваем. Я в форме с небольшим рюкзаком. Говорю: «Мне в микрорайон Дивизионный – на 1-ый участок. Дядя сразу смекнул, что к чему – и началось: через весь город нужно ехать далековато и т. д, – говорится в посте.



В итоге мужчина попросил 5000 рублей. Участник СВО признался: он был готов, что водитель завернёт, но не столько же. Тогда тот предложил скидку в 500 рублей как военному. Боец, по собственному же признанию, поспешил удалиться, а в заключение посоветовал таксистам «иметь совесть».



