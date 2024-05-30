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В Улан-Удэ с участника СВО пытались содрать космическую сумму за поездку в такси

В Улан-Удэ с участника СВО пытались содрать космическую сумму за поездку в такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его согласились подвезти за 5000 рублей

Этой историей поделился в соцсетях участник специальной военной операции из Бурятии, который недавно прилетел на побывку на малую родину. Он вышел из здания аэропорта и тут же повстречал таксиста. За бойцом должна была приехать жена, однако он решил узнать, в какую сумму обойдётся поездка до микрорайона Дивизионный.

- Думаю – прикинусь неместным. Стоим, значит, разговариваем. Я в форме с небольшим рюкзаком. Говорю: «Мне в микрорайон Дивизионный – на 1-ый участок. Дядя сразу смекнул, что к чему – и началось: через весь город нужно ехать далековато и т. д, – говорится в посте.
 
В итоге мужчина попросил 5000 рублей. Участник СВО признался: он был готов, что водитель завернёт, но не столько же. Тогда тот предложил скидку в 500 рублей как военному. Боец, по собственному же признанию, поспешил удалиться, а в заключение посоветовал таксистам «иметь совесть».

Ранее «Царьград» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах писал, что московский таксист, который вёз военнослужащего из Бурятии из аэропорта до отеля, потребовал за поездку 127 тысяч рублей. Пассажир  согласился перевести названную сумму. Этой историей уже заинтересовались в полиции. Проводится проверка.

военнослужащие такси

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