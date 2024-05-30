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В Бурятии до +25 градусов

В Бурятии до +25 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидаются дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 30 мая, переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Днём тепло, воздух прогреется до +20, +25 градусов, местами чуть прохладнее и всего +12, +17. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Днём до 22 градусов тепла, ветер северо-западный 6-11 м/с.

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