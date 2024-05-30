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В Бурятии утонул ещё один подросток

В Бурятии утонул ещё один подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сейчас его ищут спасатели

На реке Селенга вблизи села Саратовка Тарбагатайского района Бурятии, предположительно, утонул подросток. Сейчас его ищут.

В группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» сообщили, что юноша приехал из Улан-Удэ. Заявление о пропаже поступило о пропаже 27 мая.

В поисках задействованы трое спасателей, одна лодка и один автомобиль.

Эта гибель на воде стала третьей. В Курумканском районе на реке Баргузин утонула 16-летняя девушка, в Окинском районе погиб 15-летний юноша при переправе через реку Урик.


несчастный случай утопление

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