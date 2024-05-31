В Улан-Удэ проходит международная туристская выставка Baikal Travel Mart 2024

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



31 мая на площади Революции в Улан-Удэ открылась международная туристская выставка Baikal Travel Mart 2024 (возрастное ограничение 6+). Организаторы называют её одним из самых масштабных мероприятий туриндустрии Бурятии.



На выставке-ярмарке презентованы достопримечательности Бурятии, блюда национальной кухни, сувениры и многое другое.



Глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил жителей и гостей Улан-Удэ посетить выставку.



- Наша Бурятия – самая красивая. Очень хочется, чтобы эту красоту видели, эту уникальность разнообразие нашей земли. Мы хотим принимать гостей со всей страны, со всего мира. Немаловажно, чтобы и мы сами знали про свою республику больше. Дорогие земляки, дорогие друзья, посмотрите, какие у нас районы разные, какая у нас земля разная, какие у нас места уникальные, какие люди. Придите, посмотрите! Изучайте свою Родину, давайте её беречь, давайте ее показывать. Будем гостеприимны. Будем уверенно идти вперед, - поприветствовал гостей и участников мероприятия Алексей Цыденов.



В павильонах выставки туроператоры Бурятии и Монголии презентуют свои продукты. Свои экспозиции развернули и 16 муниципальных районов. Делегация от каждого района представит также в течение дня свою презентацию.



Для зрителей проводят развлекательную программу. До 18:30 будут проводиться мастер-классы и квесты, до 20:00 - фестиваль экскурсий.



Концертная программа с участием звёзд бурятской эстрады начнётся в 19:30, а выставка-ярмарка проработает до 20:00. Вход свободный.



Мероприятие будет работать и в субботу, 1 июня.





