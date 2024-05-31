Росгвардейцы Бурятии поздравили детей с праздником









Росгвардейцы Бурятии поздравили подшефных с Днём защиты детей. Благотворительное мероприятие прошло в канун празидника.Представители регионального управления Росгвардии посетили дом ребёнка «Аистёнок» и передали подарочный сертификат для покупки необходимых принадлежностей воспитанникам.Офицеры управления Росгвардии совместно с председателем ветеранской организации Юрием Цыбденовым навестили воспитанников детского дома «Аистёнок». Росгвардейцы совместно с другими гостями поздравили детей с праздником и вручили подарки.Воспитанники дома провели утренник, показав гостям музыкальные сценки и танцевальные номера.В завершении праздничного утренника главный врач Аюр Бимбаев поблагодарил всех приглашённых за оказанную помощь воспитанникам учреждения. Росгвардейцев связывает многолетняя дружба с коллективом «Аистёнка», которая выражается не только в подарках, но и в оказании хозяйственной помощи, стараясь облегчить работу персонала.В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники управления вневедомственной охраны навестили в Улан-Удэ паллиативных детей и вручили им подарки.К формированию подарочных наборов подключились неравнодушные предприниматели и общественники Бурятии. Они закупили комплекты постельного белья и уходовые наборы, а представители местной общественной организации «Национально-культурный центр кыргызов» передали детям свежие фрукты.На прощание родителям оставили контактные данные, чтобы они в любое время могли обратиться за необходимой помощью.