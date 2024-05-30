Пернатых привлекают на охраняемые территории для защиты от браконьеров
В Забайкальском крае сотрудники Даурского заповедника начали подготовку к посевной: закупили семь тонн пшеницы, чтобы засеять подкормочные поля для птиц. Такие «скатерти-самобранки» для пернатых впервые организовали три года назад, в 2021 году. С тех пор с наступлением тёплых дней в заповеднике начинается своя страда - вспашка и посев полей.
Цель создания таких подкормочных площадок – привлечь птиц, прежде всего дроф, на охраняемые территории и таким образом обеспечить их защиту от браконьеров. Идея, как показали прошедшие сезоны, оказалась удачной. На поля потянулись не только дрофы, но и другие краснокнижные виды. Так, в течение лета и осени здесь пасутся журавли красавки, серые журавли, а также гуси-гуменники. Рядом с одной из площадок было замечено крупное токовище дроф.
Как сообщили в пресс-центре заповедника, в охранной зоне засевается два поля, которые огорожены и оборудованы электрической охранной системой. В этом году работы проводятся согласно государственному заданию.
В Забайкалье засевают поля для дроф и журавлей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пернатых привлекают на охраняемые территории для защиты от браконьеров
В республике набирает обороты гоночный мотосезон
Мероприятие приурочили к грядущему Дню защиты детей
Работы начнутся осенью этого года
Его согласились подвезти за 5000 рублей
Стали известны результаты регионального этапа всероссийского конкурса
В Иркутской области провели учёт косолапых на Кругобайкальской железной дороге
Шестой ребёнок родился у супругов из Нижней Иволги
Это коснётся детей из многодетных семей
Его собираются создать в селе Кырен
Именинницу поздравили в Еравнинском районе
Изменения вводятся для улучшения транспортного обслуживания пассажиров
Подведены итоги конкурса-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане»
Спортсмен трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта
Открытие праздника состоится 15 июня на площади Советов